Marcela Fernández, la única colombiana entre las 100 mujeres más influyentes del mundo

Caminando descalza entre el verde de las montañas antioqueñas y labrando la tierra con azadón en mano, Marcela Fernández y su familia agradecen que haya sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, además de ser la única colombiana en la lista publicada por la BBC.



Esta paisa logró un lugar gracias a su amor y cuidado por los frailejones, glaciares y páramos.

“A mí la vida me cambió cuando los glaciares tocaron la puerta de mi corazón hace 5 años y pasé de no saber nada, no saber qué era un glaciar, no saber cómo cuidar y proteger los páramos, a hoy estar recibiendo este reconocimiento, que creo es para todos los colombianos”, expresó.

Marcela Fernández afirma que ha aprendido “de la tenacidad, de la disciplina y también de la humildad, porque la montaña te enseña a veces a ser humilde, y nosotros hemos querido ser los menos protagonistas y que los verdaderos influencers sean los frailejones, sean los glaciares”.

Su nueva historia inició hace 5 años sentada en su casa, en Medellín, cuando leía un artículo en el periódico que decía que a los glaciares les quedaban tres décadas de vida.

“Los que están viendo esta noticia a lo mejor también puede cambiar su vida y simplemente esa ignorancia, ese no saber, activó mi curiosidad para decir no puede ser, no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que tomar acción”, contó Marcela Fernández.

Colombia es rica en fauna y flora, posee el 50% de los páramos de todo el mundo, más de 90 especies de frailejones y un poco más de 32 kilómetros cuadrados de sistemas montañosos cubiertos de nieve.



Y el amor por esa vasta naturaleza fue el que llevó a Marcela Fernández a fundar Cumbres Blancas, una organización con más de 100 voluntarios en distintos países que cuidan el planeta y que ya ha sembrado más de 3 mil frailejones en el país.

Marcela Fernández se codea con grandes mujeres como Michelle Obama y en el listado de las 100 mujeres más influyentes del mundo lo integran otras 11 mujeres latinoamericanas: Camila Pirelli, de Paraguay; Sonia Guadalajara y Andreza Delgado, de Brasil; Alicia Cahuiya, de Ecuador; Christiana Figueres, de Costa Rica; Clara Elizabeth Fragoso Ugarte y Fabiola Trejo, de México; Lala Pasquinelli, de Argentina; Anamaría Font Villaroel, de Venezuela; Isabel Farías Meyer, de Chile, y Carolina Díaz Pimentel, de Perú.