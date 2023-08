María Carolina Atehortúa se coronó como la ganadora absoluta del Desfile de Silleteros 2023

María Carolina Atehortúa marcó historia en la versión número 66 de la Feria de las Flores de Medellín. La mujer ocupó el primer lugar en la categoría de silleta emblemática y se coronó como ganadora absoluta del Desfile de Silleteros 2023 con la representación de una flor de loto que significa renacer.



“Para mí se vienen muchas cosas durante este año, yo creo que viajes y recorrer el mundo para mostrar esta tradición tan hermosa y lo hago con todo el amor. La silleta es una silleta de la categoría emblemática, es una flor de loto que significa como renacer”, comentó.

El público la animó y la alentó durante todo el desfile, mientras cargaba en su espalda las numerosas horas de trabajo que invirtió en este arte que hoy le dejó como fruto el reconocimiento de los jurados. María Carolina es mamá y esposa y está orgullosa de su arte con las flores.

“Esta es la primera vez que me gano un primer puesto y un ganador absoluto. Ganan mucho los hombres, pero yo soy la tercera mujer ganadora absoluta, en la versión número 66 de la feria. Se siente una felicidad enorme”.

Pero ella no fue la única ganadora, tanto pequeños como grandes silleteros ocuparon un espacio en este importante evento de la ciudad que reúne a locales y extranjeros.

Nicolás Salazar fue el ganador del cuarto puesto de la silleta monumental, siendo solo un niño ya figura como un gran artista: “Nunca he estado tan emocionado por un desfile y esta es la primera vez que gano un puesto”, comentó orgulloso.

“Estoy feliz y dichoso de ser silletero, de recibir mi herencia, porque esta fue mi mayor herencia que me dejó mi difundo padre y mi difunta madre. Me siento feliz y me siento orgulloso de ser un buen silletero, expresó Luis Alfonso Rave, ganador del cuarto puesto en la categoría silleta tradicional.

Más de 400 silleteros de Santa Elena se sienten triunfadores, una vez más pusieron en alto el nombre de Medellín y sus creaciones dejaron enamorados a muchos de los espectadores que se reunieron en el desfile más emblemático e importante con el que se cierra la Feria de las Flores de este año.