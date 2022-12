Martes violento en Medellín: 4 personas perdieron la vida producto de ataques con arma de fuego

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad y dos hombres de 35 años, fueron asesinados hechos aislados que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso tuvo lugar en el barrio Aures N° 2, comuna 7 de Medellín. Una persona, identificada como Hernán Darío Murillo Garzón, de 35 años, fue víctima de cuatro heridas provocadas con arma de fuego.

Por el momento no se conoce con certeza las circunstancias en las que se dieron los hechos, un llamado de la ciudadanía alertó sobre lo sucedido en el lugar por lo cual las autoridades se dirigieron a la zona inmediatamente y encontraron el cadáver de Murillo Garzón.

Información preliminar asegura que, al parecer, la víctima había sido amenazada en reiteradas ocasiones.

En un hecho aislado que se presentó en el barrio Betania, comuna 13 de la capital antioqueña, un menor de 16 años de edad, identificado como Eliseo Sánchez, murió como consecuencia de dos impactos de bala en su cabeza.

La víctima fue encontrada sin vida luego que las autoridades atendieran el llamado de los habitantes del sector en donde ocurrieron los hechos que son materia de investigación.

Un tercer caso se dio pasadas las 10:00 p.m. en el barrio Cucaracho, sector de Robledo.

Como Andrés Felipe Díaz Silva, de 20 años de edad, fue identificado el joven que se desempañaba como mensajero y que perdió la vida luego de recibir tres impactos de bala cuando se encontraba participando de un partido en una de las canchas del sector.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, se pudo establecer que Díaz Silva, sin previo aviso, desapareció del lugar.

Fue cuando sus amigos salieron a buscarlo pero no lo encontraron, minutos después se escucharon varios disparos cerca de una quebrada aledaña al lugar y, al dirigirse a la zona, fue hallado el cuerpo sin vida de Andrés Felipe.

Familiares y amigos de la víctima aseguraron que tenían desconocimiento sobre posibles problemas o amenazas en su contra que pudieran generar riesgo para su integridad.

Un cuarto caso tuvo lugar en la comuna 10 de Medellín, en el barrio Estación Villa. Un hombre, identificado como Alexander Uribe Uribe, de 35 años, murió producto de seis heridas ocasionadas con arma de fuego.

Según las autoridades que adelantan la investigación del caso, este hombre se encontraba departiendo en un establecimiento comercial pasadas las 11:30 p.m. cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, llegaron y le dispararon de manera indiscriminada.

Al parecer, el señor Alexander intentó esconderse en un baño del local pero fue alcanzado por uno de los atacantes que, junto al otro sujeto, huyeron del lugar sin rumbo conocido.