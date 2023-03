Ni orden de protección evitó que a Maryori Muñoz la matara su expareja en Sabaneta

El pasado 13 de marzo, dos días antes del ataque que le costó la vida a Maryori Muñoz, esta mujer había conseguido una orden de protección contra su expareja, Luis Carlos Aguirre, del que se separó en 2022 por violencia intrafamiliar. ¿Por qué no se pudo evitar su muerte?

La víctima de 42 años estaba entregada a sus dos hijos y a su trabajo como administradora de un centro estético en el centro comercial Mayorca, ubicado en Sabaneta, en Antioquia.

A finales del 2022 le puso punto final a su relación con Luis Carlos Aguirre, de 67 años, el hombre que denunció por violencia intrafamiliar el 12 de enero.

Mariano Atehortúa, secretario de Seguridad de Sabaneta, reveló que Maryori Muñoz interpuso una denuncia contra su expareja en una Comisaría de Familia.

“Se cita a una primera audiencia para el 31 de enero de 2023, a una audiencia para abocar conocimiento y el fallo del mismo y no asiste su compañero, para lo cual se reprograma para una segunda audiencia”, detalló.

Tras las amenazas de Aguirre, la madre de familia se mudó para la comuna 13 de Medellín y el 13 de marzo, dos días antes del fatal ataque, la comisaría emitió un fallo contra el sujeto.

En el documento se le ordenaba a la expareja de la víctima:

Abstenerse de agredir a la señora Maryori; segundo, ordenar en favor de Maryori Muñoz la orden de protección especial por parte de las autoridades de Policía; en tercer lugar, ordena al señor Luis Carlos abstenerse de ingresar a cualquier lugar donde se encuentre la señora Maryori, y como cuarto, ordenar al señor Luis Carlos Aguirre Echeverri a asistir a un tratamiento reeducativo terapéutico.

Pero la medida para protegerla se quedó en el papel, pues el miércoles 15 de marzo, Aguirre llegó hasta el piso 11 del centro comercial donde trabajaba la mujer y le lanzó el mortal polvo químico, que también lo mató a él.



¿Por qué Maryori Muñoz no estaba protegida?

El abogado penalista Diego Vallejo afirma que “las órdenes de protección en Colombia no tienen ninguna eficacia. Como lo vemos, la orden que emitió el comisario de familia del municipio de Sabaneta en favor de la señora Maryori Muñoz, hoy fallecida, no goza de eficacia, toda vez que esa orden debe ser llevada por el afectado a la estación de Policía más cercana a su domicilio y manifestar allí que hay una persona que está poniendo en riesgo su vida”.

Por su parte, la Policía del Valle de Aburrá afirma que nunca fue notificada de dicha medida para salvaguardar a la mujer asesinada.

El feminicida de Maryori Muñoz inhaló de manera voluntaria el agente tóxico que le lanzó a su víctima y fue hallado muerto en un baño del centro comercial.

Junto a su cuerpo encontraron la bolsa con la sustancia química, que también intoxicó a siete personas que le brindaron atención a la mujer.