Más de 100 mil estudiantes de colegios públicos de Medellín asisten a clases presenciales

Cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, como desinfección de manos y uso obligatorio del tapabocas, volvieron a clases presenciales 155 colegios públicos de Medellín , que se traduce en unos 100 mil estudiantes y más de 3 mil docentes.

“Tenemos horarios de máximo de cuatro horas. Los estudiantes están y permanecen en la institución cuatro horas cada día y se van turnando como dice la alternancia, entonces una semana van tres días y la siguiente van dos días, para ir alternando los grupos”, explica Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín.

Además, 226 colegios privados también comenzaron a aplicar el modelo. Las comunas con más instituciones educativas en alternancia son: Manrique con 18 colegios, Villa Hermosa con 16 y Doce de Octubre con 12 instituciones.

Ante el regreso a las aulas de clase, los padres de familia tienen posiciones encontradas.

“Me ayudaron con atención psicológica porque mi hijo entró en una depresión grandísima. La institución me prestó el apoyo y envió al psicólogo a mi casa para hacer un proceso de ayuda con mi hijo , para que mi hijo tuviera otra visión de lo que estamos viviendo. También, me prestaron un equipo, porque no tengo para trabajar con mis dos hijos”, destaca Nancy Flórez, madre de familia.

“Por mi parte, me da miedo y le digo que espero hasta el otro año. El otro año quiero enviar a la niña al colegio, pero me da miedo todavía”, confiesa María Rosa Pérez.

Sin embargo, para la secretaria de Educación es urgente el regreso de los niños y jóvenes a clase presencial:

“Para la salud mental no hay vacuna, para el COVID ya lo hay. Los estudiantes hoy necesitan regresar a las aulas, hoy los niños, las niñas, los jóvenes necesitan estar en los colegios porque la institución es su lugar natural”.

La meta de la Alcaldía de Medellín es que al 30 de marzo el 100 por ciento de las instituciones públicas estén bajo este modelo educativo de alternancia.