Más de 21.000 clientes de EPM sin agua por daño en tubería del acueducto en Bello

La avería ocasionó daños en unas 20 viviendas y vehículos en inmediaciones de Barrio Nuevo y Cabañitas.

La emergencia hizo que la preocupación por el COVID-19 de los habitantes del sector pasara a un segundo plano.

“Uno no se acuerda de eso, no se acuerda sino de la vida y los seres queridos, no más”, dijo Nelly Guerra, una de las afectadas.

A las 6:00 a.m. un estruendo alertó a la comunidad. El tubo madre del acueducto se rompió y generó estragos en el sector.

Claudia Jaramillo, otra habitante del lugar, recordó lo sucedido: “Estábamos dormidos cuando sentimos una explosión, fue cuando nos asomamos y el agua superaba los cables de energía, era impresionante, con una fuerza brutal”.

“Sentimos una explosión y cuando sentimos el chorro de agua que subía más arriba de un poste, inclusive vimos esto inundado y fue impresionante y cuando vimos al vecino mío aquí, todo está inundado con el carrito del hombre”, aseguró Édgar Jiménez, otro damnificado.

A su paso, la corriente arrastró carros, produjo afecciones en algunas casas y parqueaderos. La emergencia fue atendida por 12 miembros del Cuerpo de Bomberos de Bello.

El teniente Cristian Sánchez, director administrativo de ese organismo, explicó qué estaban haciendo para ayudar a la comunidad.

“Al momento, ya el personal se encuentra haciendo trabajos con motobombas, para iniciar la evacuación del agua de las viviendas y de los parqueaderos”, dijo.

Pedro Gómez, afectado por el agua, habló así sobre la emergencia: “Me inundó el garaje y se me perdió el carrito. Hay conmigo muchos afectados por este daño tan horrible que ha pasado en este barrio”.

La comunidad ha ido limpiando lo que les quedó. Las razones del daño son motivo de investigación.

Por el momento unos 21 mil clientes de EPM en el sector se encuentran sin el servicio de agua y esperan que las autoridades atiendan pronto la emergencia para cumplir además con las medidas de protección ante a la pandemia del coronavirus.

