Más de 40 mil usuarios están afectados tras el cierre de dos centros asistenciales en Medellín

Se trata de las Clínicas Esimed de la 80, que ya fue sellada, y Villanueva. La secretaría de Salud informó que, de mejorar la calidad en el servicio, serían reabiertas.

Según la Seccional de Salud de Antioquia, en el momento solo se están prestando el servicio de hospitalización y laboratorio.

Las supuestas irregularidades que detectó el organismo de salud tienen a las dos clínicas literalmente en cuidados intensivos; no hay personal para atender urgencias, la estructura física está deteriorada, no tienen ascensores ni aire acondicionado, no hay ropa hospitalaria y se presenta contaminación bacteriana.

Según la Seccional de Salud de Antioquia, "Encontramos equipos obsoletos, equipo deteriorados y falta de espacio suficiente para los pacientes que estaban en un mismo cubículo", señaló Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia.

La Seccional de Salud de Antioquia ordenó el cierre de los servicios de hospitalización adultos, pediátrico, obstétrico y quimioterapia en la Clínica 80.

Así mismo el servicio de urgencias de adultos, cirugía, UCI, cuidados especiales y urgencias de la Clínica Juan Luis Londoño, en total son más de 40 mil afectados.

"Muy afectado, estamos intentando hacerle una cirugía para un hijo y esto aquí es un inconveniente", manifiesta Jailer Mateus, usuario afectado.

A través de un comunicado, Medimás le informó a sus usuarios que deben acudir a la Clínica Soma, al Hospital San Vicente de Paul, San Rafael de Itagüí, Marco Fidel Suárez de Bello, Clínica de Medellín de Occidente, San Vicente de Paul de Caldas, Clínica El Rosario en Villa Hermosa y la IPS Universitaria.