Más de 50 agrupaciones musicales en escena durante los 15 años de Altavoz

Conozca la programación que tendrá el evento este 10, 11 y 12 de noviembre en el Estadio Cincuentenario de la zona norte de la capital antioqueña.

Esta ocasión subirán al escenario más de 50 artistas entre bandas nacionales e internacionales, entre quienes destaca la agrupación estadounidense Papa Roach, Six Feet Under, The Adicts desde Inglaterra y El Mató a un Policía Motorizado de Argentina.

Gracias a su crecimiento, el festival se ha consolidado como uno de los eventos gratuitos más importantes para amantes de la música y congregará durante los próximos tres días a seguidores de diferentes géneros como el rock, metal, punk, rap, reggae, entre muchos otros, en una experiencia de convivencia.

La programación iniciará desde la 1:30 p.m. el sábado 10 de noviembre, en el escenario Fest y a partir de las 3:00 p.m. en el escenario Alterno o Norte.

¡Conoce cómo sonarán #Los15DeAltavoz día a día! Un festival para vibrar con los géneros que han marcado la identidad cultural de Medellín, para conectarse con los artistas que comparten sus apuestas creativas, sino también sus posturas frente a la vida. #CulturaCiudadana pic.twitter.com/wIvWG2hY71 — Altavoz Oficial (@Altavozfest) October 11, 2018

Recomendaciones

Cabe tener en cuenta que las puertas de ingreso se abrirán todos los días a partir de las 12:00 p.m. La organización recomienda llegar al lugar en transporte público, el acceso al estadio será por la entrada ubicada sobre la avenida Ferrocarril, bajando las escaleras de la estación Universidad del Metro.

Asimismo, solo se permitirá la entrada a niños mayores de 12 años y aunque la entrada no tiene costo, también se aconseja llegar temprano ya que no habrá ingreso después de completar el aforo.

Entre los elementos que no está permitido ingresar se encuentran: banderas, astas, sombrillas, armas cortopunzantes, bolsos o paquetes de gran volumen. Reatas, correas, prendas o accesorios con taches o clavos, ni de tablas de skate. De igual forma se recomienda no llegar camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Además se deben evitar los dispositivos de vapeo o cigarrillos electrónicos y está prohibido el ingreso del alcohol y sustancias alucinógenas.

Foto: @festivalaltavoz