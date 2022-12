Más sectores con racionamiento de agua en Medellín por el fenómeno de El Niño

Entre las 12 del mediodía y las 6:00 p.m. de este lunes 7 de marzo estarán sin agua:

· De las calles 64 a 67 entre las carreras 117 y 118.

Cobija 315 clientes de los barrios: Monteclaro (San Cristóbal), Nazareth (San Cristóbal), así como el Centro Penitenciario Pedregal.

De 4:00 p.m. del lunes 7 de marzo a 4:00 a.m. del martes 8 de marzo:

· Calles 46 a 56AA por las carreras 1 a 7.

Cobija 4.307 clientes de los barrios: San Antonio, Villa Turbay, Villatina, Barrios de Jesús, Las Estancias, La Sierra, Juan Pablo II y Villa Lilliam.

Entre las 11:00 p.m. del lunes 7 de marzo y las 4:00 a.m. del martes 8 de marzo:

· De las calles 61 a 66C entre las carreras 103 y 120, y de las calles 64B a 65C entre las carreras 98 y 117.

Incluye 11.412 clientes de los barrios: Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita, Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho y Monteclaro (San Cristóbal).

EPM dispondrá de carrotanques para el suministro de agua potable. El llamado, una vez más, es a que la comunidad haga un uso eficiente del recurso hídrico y no almacene agua, excepto para las labores prioritarias.