Mascota murió al ser arrojada desde un cuarto piso y su dueño está desconsolado

Con lágrimas Luis Fernando Castañeda denuncia que desconocidos mataron a su mascota Bless en el municipio de Caldas, Sur del Valle de Aburrá.

“Cuando yo lo llamo él no me contesta, así que luego escucho el alarido de muerte de mi perro y corro hacia él y lo veo tendido en una de las entrada al bloque 4 de la urbanización Hábitat del Sur”, narra Luis Fernando.

Con asombro, este hombre cuenta que su perro fue lanzado al vacío desde el cuarto piso de una de las torres, según le contaron testigos del cruel acto.

Habitantes de la unidad como Óscar Saldarriaga y Maryi Cano, afirman que, de confirmarse que el atacante del canino vive en la urbanización, no se sentirán seguros ni por sus mascotas ni sus niños.

Julio César Correa, inspector de seguridad de la Policía de Caldas, manifestó que “la ley 1774 del 2016 establece unas multas que van entre 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales para aquellas personas que cometan crueldad animal. La Fiscalía ya está enterada de este hecho”.

Los amantes de los animales de este municipio, por su parte, realizarán este domingo 4 de septiembre una marcha por el pueblo para alzar su voz de protesta contra el maltrato.