Mateo Carvajal se despacha contra el agitador que destrozó la bandera LGBTI

El acto de intolerancia contra la comunidad gay en el Pueblito Paisa tocó al carismático atleta ganador del Desafío Súper humanos 2017.

En una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, que tiene el no despreciable número de 2,4 millones de seguidores, Mateo se despachó contra Luis Emilio Arboleda Arenas, el agitador que con una navaja bajó y destrozó la bandera LGBTI que la Alcaldía de Medellín izó en el Pueblito Paisa.

Sancionan a agitador que destruyó bandera LGBTI del Pueblito Paisa “Quiero dar mi opinión sobre este tema, porque sé que hay personas que estamos del otro lado”, dijo Mateo en una primera grabación.

“A ver, yo amo medellin, amo antioquia, yo amo mi región y cuando me pongo a escuchar este tipo de pensamientos, siento que no hago parte de esa generación”, manifestó el atleta y modelo.

“Estas nuevas generaciones pensamos distinto porque creemos que esta es una sociedad de cambio, que escucha, más abierta, más tolerante, hay que empezar ya a modificar esos patrones porque yo no hago parte de esos antioqueños, como este señor que acabaron de ver”, enfatizó, refiriéndose al polémico Arboleda Arenas.

Pero eso no fue todo. Mateo invitó a una reflexión, tal cual lo han hecho otros artistas como J Balvin, para que su sociedad sea más incluyente.



“Hago parte de esa nueva sociedad que ayuda, que aporta, que cree en el cambio, que tiende la mano sin esperar quien sea (el beneficiado), cómo sea, simplemente es algo más humanizada, relajada; en eso creo yo, en eso apuesto y ojalá cambiar todo esto, porque a nosotros los antiguos no nos definen”, dijo.



Advertisement