Maycol Pamplona, que solo puede mover la cabeza, es community manager de reconocida disquera

Maycol Pamplona es el community manager de una importante empresa colombiana, Discos Fuentes. Su historia es ejemplo de superación personal, pues nació con una discapacidad física que solo le permite mover la cabeza.

“La discapacidad se llama artrogriposis múltiple severa, es de nacimiento y me reduce la movilidad en el cuerpo total, pero en cuanto a limitación no he tenido para cumplir todos los objetivos que me he propuesto”, afirma este profesional de 31 años que solo usa la boca para realizar sus labores de editar videos, audios y hacer publicaciones en las redes sociales de la compañía.

Maycol Pamplona es oriundo del municipio de San Rafael, en Antioquia, y hace tres años es el community manager de la disquera colombiana, trabajo que obtuvo por sus cualidades y calidades laborales, según su jefe.

“A mí me parece que la verdadera inclusión consiste en eso, en mirar a las personas en lo que realmente son capaces de lograr y no en cómo se ven, en qué piensan, en su género, en el color de su piel, nada de eso; él se ganó el puesto por su creatividad, por sus buenas ideas y por lo que aportaba”, afirmó Tony Peñarredonda, gerente de Discos Fuentes.

Publicidad

Maycol Pamplona cuenta que para poder producir todo lo que publica en las redes sociales usa “la parte inferior del labio y con la lengua me ayudo. El computador también, el celular es de la misma manera”.

La música la tiene en la sangre y aunque no pueda mover las extremidades, su boca le da la oportunidad de ayudar a brillar a decenas de artistas.

María Alejandra Restrepo, novia de Maycol Pamplona, cree que él “es un excelente profesional que cumple a cabalidad con todas sus funciones”.

Publicidad

“La discapacidad física no es mental. Hay mucha gente que piensa, cuando ve a una persona en condición de discapacidad: ¿qué hará?, ¿qué podría hacer? Y no ven más allá, que hay unos talentos que se pueden desarrollar”, sostiene este community manager.

Verlo trabajar inspira, pues él no se ha dejado amedrentar, ya que ha pasado pruebas más difíciles y ha demostrado de sobra que es un experto manejando redes sociales y aún tiene muchos sueños por cumplir.