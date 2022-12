“Me dejan totalmente desprotegido”: Defensor de DD.HH. en Medellín

Una grave denuncia acaba de realizar Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos y coordinador del área carcelaria de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá.

Según dijo por medio de un comunicado enviado a Noticias Caracol, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema de seguridad, “dejándome totalmente desprotegido, sin seguridad, sin cumplir los fallos del Juzgado de Bello y del Tribunal Superior de Medellín”.

“Me retiraron el vehículo, un hombre de protección y el medio de comunicación”, denunció. Esos elementos no solo le sirven para desempeñar su papel de defensor de Derechos Humanos, sino para proteger su integridad.

La razón para tal decisión, aseguró, fue una denuncia que hizo hace 32 meses de supuestos actos de corrupción en la Unidad Nacional de Protección. “No me informaron el motivo, solo me notificaron”, agregó Carmona.

“Hoy aproximadamente a las 11:45 a.m. el coordinador de la UNP Medellín me buscó para informarme y ratificarme el desmonte de lo que me quedaba de mi seguridad”, dijo y manifestó que si algo le sucede, ante las amenazas existentes en su contra, es responsabilidad de la UNP.

Además, según Cardona, esa entidad le adeuda dineros por conceptos de pagos de los subsidios para transporte que le habían sido otorgados.