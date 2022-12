“Me encanta rezar, comer y dormir”, afirma esta paisa que está a punto de cumplir 106 años

Foto: cortesía.

Su nombre es Herminia Rosa López y es la matriarca de una familia religiosa y unida, y a diferencia de muchos, no siente dolores y hace más de 20 años no se toma una pastilla.

Hoy vive en el barrio Tricentenario, en el norte de la ciudad, con una hija de 81 años: “Mi mamá está completa: camina, cocina a veces, come y duerme bien y tiene memoria de todo, y eso que este domingo cumple 106 años”, afirma Ana María Giraldo.

Herminia Rosa es oriunda del municipio de Granada, oriente antioqueño, de familia campesina. Llegó a Medellín hace 42 años una vez enviudó. Tuvo once hijos de los cuales cuatro siguen vivos. Tiene más de 20 nietos y otros tantos bisnietos.

“Yo me siento muy aliviada. Me gusta ir mucho a misa, hablar y hacer oficios. El día de mi cumpleaños quiero que me den plata porque ya tengo mucha ropa”, afirma Herminia Rosa López, quien añade que de salud se siente muy bien.

Por ello para este domingo 21 de enero sus familiares le tienen preparada una sorpresa, ya que será su cumpleaños.

“Se le va a hacer una eucaristía a las 5:00 de la tarde en la iglesia Rosa Mística en el barrio Santa Cruz parte baja. Luego vamos todos a la casa y allí le tenemos una sorpresa. Esperamos al menos 20 familiares”, comenta Ana María Giraldo.

Ante la pregunta cuál es la receta de la larga vida, Doña Herminia Rosa comenta sin titubear: “rezar, dormir y comer”.