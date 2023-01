“Me matan o los mato”: concejala de Caldas pide disculpas por estas polémicas declaraciones

Las fuertes palabras de Gloria Amparo Calle, presidenta del Concejo de esa localidad en Antioquia, desataron una fuerte controversia.

"A los que me vean o a los que me escuchen y me voy a hasta las últimas consecuencias, me matan o los mato, así de sencillo", expresó.

La concejala se refiere a varias amenazas en su contra, así como a siete cabildantes más. Aseguró que todo se debe a diferencias políticas por la aprobación de varios proyectos.

Ocho concejales de Caldas, Antioquia, denuncian amenazas "Si me tengo que morir hoy, me muero hoy, así se lo digo a ustedes los que han sido tan bellacos de amenazarnos por hacer nuestro trabajo correctamente", dijo en el recinto municipal.

En su casa ya más tranquila, ofreció disculpas y aseguró que este es su método de defensa ante las intimidaciones.

“Mi intención no es amenazar a nadie ni matar a nadie, en las absoluto, Hay palabras mal dichas y si me toca disculparme, me disculpo, pero la gente me conoce mi sentimiento es de impotencia, hacerle frente a las situaciones y responder, porque yo no me quedo quieta”, señaló la concejala a Noticias Caracol.

Ante las declaraciones, el alcalde del municipio hizo un llamado a la calma.

“El estado hay que manejarlo, con mucho cuidado y mucha tranquilidad, no invitando al desorden y cosas malas”, indicó el alcalde de Caldas, Carlos Durán. .

La corporada ya instauró las respectivas denuncias en la fiscalía y pidió que quienes vean el video conozcan el contexto de lo ocurrido.