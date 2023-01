“Me matan o los mato”, polémica declaración de concejala de Caldas tras recibir amenazas

La declaración fue hecha por Gloria Amparo Calle, presidenta del concejo de Caldas, sur del Valle de Aburrá.

Sus palabras textuales fueron: “A los que me vean y a los que me escuchan, y me voy hasta las últimas consecuencias, me matan o los mato, así de sencillo”.

Estas palabras fueron pronunciadas en el recinto municipal, luego de que ella y siete concejales más recibieran amenazas en contra.

Así lo denunciaron los cabildantes el pasado julio.

Las amenazas contra los concejales se darían luego de un debate en el que se le negó al alcalde de Caldas, Carlos Durán, facultades para distribuir recursos financieros durante 12 meses.

Ocho concejales de Caldas, Antioquia, denuncian amenazas En diálogo con este medio, Gloria Amparo Calle dijo que en sus 16 años como concejal, nunca había recibido amenazas en contra de su familia y eso la alteró.

El video que genera polémica fue tomada este miércoles 1 de agosto.

“Yo soy una persona de bien y espero que esto no vaya a trascender. Cuando uno se siente amenazado se siente de diferentes maneras. Si la gente toma a mal esa declaración, allá ellos, yo soy una mujer de bien”, dijo la funcionaria.

