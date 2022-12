‘Me obligaron a tener relaciones con varios hombres del Clan Úsuga’: víctima

Según la Policía, el Clan Úsuga contaba con una mujer de nombre 'Claudia', quien se dedicaba a engañar a otras mujeres de bajos recursos y de trasladarlas a campamentos del grupo criminal en Antioquia, donde serían explotadas sexualmente.

"Fueron trasladadas al municipio de Chigorodó. Llevadas mediante engaños. Les hacían ofertas de trabajo, con decirles que iban a ir a cocinar a unas personas y ellas creyeron que les iban a pagar un sueldo mínimo allá”, cuenta la capitán Natalia Moná, jefe del grupo de violencia contra la mujer de la Dijín.

Una mujer, quien fue víctima de esta organización, relató cómo debió realizar actos sexuales en contra de su voluntad.

"Me llevaban con engaños y me obligaban a tener relaciones sexuales con varios hombres. Me obligaron a hacer cosas que (...) cosas muy tristes, que no quería hacer, fui obligada", cuenta la víctima, a la que protegemos su identidad por seguridad.

3. Con falsas ofertas laborales las víctimas eran llevadas hasta zonas montañosas y esclavizadas sexualmente. pic.twitter.com/8Wj3j2PK7k — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) June 1, 2016

Los hombres, conocidos con los alias de ‘Carepalo’ y ‘Gorila’, serán judicializados por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

"Tenemos conocimiento en el desarrollo de la investigación que fueron tres mujeres, pero sabemos que hay más mujeres que no han denunciado", agrega la Capitán Moná.

Este año, la Dijín ha capturado nueve personas por trata de personas.