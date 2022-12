“Me referí a cupos educativos y no a puestos burocráticos”: diputado sobre polémicas declaraciones

La discusión se dio en medio de un debate sobre el analfabetismo en el departamento de Antioquia.

Bochornoso reclamo de diputado de Antioquia en plena sesión por... La polémica surgió tras la intervención del diputado José Luis Noreña, quien hizo un paréntesis en su pronunciamiento, en plena Asamblea departamental de Antioquia, para hablar de unos cupos en la secretaría de Educación, que les habría ofrecido el gobernador.

Noreña manifestó que se refería a 80 cupos educativos, por cada diputado, para que las personas analfabetas puedan acceder a la educación en Antioquia.

“En ningún momento me referí a puestos burocráticos o puestos de trabajo, hablé de puestos educativos o cupos”, manifestó.

Jorge Gómez diputado por el Polo Democrático, señaló que el tema de las cuotas burócratas no es nuevo.

“A mí no me han ofrecido 80 cupos y supongo que es porque soy de oposición o porque no los han ofrecido a nadie”, añadió.

Fueron varios los diputados que también se manifestaron, pidiendo que la Fiscalía investigue un posible tráfico de influencias.