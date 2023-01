Medellín abraza su historia y rinde homenaje a las víctimas del narcoterrorismo

La ciudad espera cambiar los llamados narcotours, que transitaban los sitios en los que Pablo Escobar dejo su huella por el nuevo recorrido de la memoria.

Con la presentación de la escultura del maestro Cristóbal Gaviria, una de las 22 obras que harán parte de esta iniciativa se dio comienzo al homenaje a las víctimas del narcoterrorismo.

En cada lugar donde hubo una cicatriz de esta oscura época habrá un símbolo para no olvidar lo que vivió Medellín.

"Ojalá sea este el momento para que arranque un verdadero proceso de transformación cultural, llevamos 27 años esperándolo y lo único que hemos visto han sido narcotours manejados por personas que no tienen la dimensión del daño en la cultura de la sociedad de Medellín y de Colombia", manifestó Silvia María Hoyos, una de las víctimas.

Los escenarios que fueron protagonistas de la época más violenta que vivió la ciudad, hoy son una razón para recordar a las más de 64 mil víctimas del narcotráfico.

"Este país de verdad tiene que volver a la senda de la decencia y la honestidad, entender que el trabajo duro, el trabajo honesto es lo que va a heredar a nuestros hijos y no esa cultura que el narcotráfico dejó en nuestra sociedad del dinero fácil", expresó Richard Franklin.

El tour de la memoria hace parte de la campaña Medellín abraza su historia, que se espera sea el reencuentro de una sociedad que fue marcada por el miedo.