Medellín alcanza otra indeseable cifra de asesinatos

Solo en 24 de los 148 días de este año no se han presentado homicidios en la capital antioqueña, la segunda más importante de Colombia.

Los más recientes, registrados en los archivos oficiales, ocurrieron el martes.

El primero de los casos, el que significó que Medellín alcanzara la cifra de 300 asesinatos, es aterrador.

Sucedió en un bus de Copacabana que había pasado por Bello, donde recogió uno de sus pasajeros.

Habitantes de Bello no salen de sus casas y estudiantes no asisten a clase por miedo Aproximadamente a las 11:15 a.m. cuando el bus iba a la altura del Parque Juanes, en el noroccidente de Medellín, un sicario se subió al automotor, se acercó a la víctima, le disparó y huyó.

El conductor del vehículo se dirigió hacia Policlínica, a unos 10 minutos del sitio de los hechos, pero no fue posible salvar la vida de su pasajero.

En las labores de inspección del cadáver, según el informe de homicidios del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), la víctima fue identificada como Juan Camilo Correa Santamaría, de 27 años. Los móviles del crimen se desconocen.

El otro caso, el asesinato 301 de 2019, sucedió en el barrio El Salvador.

La víctima fue identificada como Wilson Andrés Estrada Vásquez, de 28 años, quien fue baleada por desconocidos y hallada en el suelo por las autoridades. Los móviles del asesinato se desconocen.

La cifra de homicidios en Medellín se ubica en 29,12 casos por cada 100 mil habitantes, muy lejos del objetivo que buscaban las autoridades locales de mantenerla por debajo de los 15.

Las comunas 10 (La Candelaria), 13 (San Javier) 12 (La América) y 7 (Robledo) son las que aparecen con los números más altos: 48, 27, 25 y 23, respectivamente.