Medellín cayó 1-2 ante Santa Fe y tendrá que recomponer camino en Bogotá

Foto: Santa Fe impuso una marca férrea ante la delantera de Medellín. Tomado de @DIM_Oficial en Twitter

Deportivo Independiente Medellín perdió en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Águila en el estadio Atanasio Girardot 1-2 ante Santa Fe.

Para el club antioqueño, abrió el marcador el juvenil de 19 años Mauricio Cortés, quien aprovechó un rebote en el área 'Cardenal' y la embocó de cabeza.

Pero el ‘Cardenal’ mostró mejor fútbol y empató con un golazo de Anderson Plata.

El 'santafereño' no dejó pasar un error de la defensa del Medellín que, en manos de Luis Tipton y luego Hernán Pertuz, le dejó un balón al delantero para que lo dominara y gambeteara en el área a Didier Moreno; luego quedó mano a mano con David González, arquero de la Selección Colombia, y se la mandó a guardar por entre las piernas.

Transcurría el minuto 16 del primer tiempo y los jugadores del DIM ya reflejaban que la manija del partido se les iba de las manos.

Aunque el rojo antioqueño insistió, no logró romper la férrea defensa montada por Gustavo Costas, cerebro del 'león' capitalino.

Fue en el minuto 55 del segundo tiempo que Santa Fe dio el batacazo ante los 17 mil hinchas que asistieron a la 'tacita de plata' para presenciar el encuentro.

Leyvin Balanta le 'sacó jugó' a un centro que de costado tiró Jhonatan Gómez, tras cobrar una falta, y de cabeza venció al gigante González, que no pudo hacer algo para evitar el gol.

Los otros 35 minutos de juego fueron un libreto: Medellín tratando de vulnerar la muralla santafereña, que se afianzó ante los débiles ataques locales.

Para intentarlo, Leonel Álvarez, técnico del DIM, mandó a la cancha a Juan David Cabezas al minuto 61, por un Didier Moreno que se aquejaba de dolencias físicas.

Mauricio Molina ingresó 12 minutos después por Luis Tipton y Santa Fe respondió con el ingreso de Baldomero Perlaza, a cambio de Humberto Osorio Botello al 75.

Leonel puso sus esperanzas en un juvenil, Juan Felipe Santa, que pisó el gramado al minuto 82. En el minuto 88, el 'pelado' tuvo en sus pies la gloria, pero Leandro Castellanos salvó al visitante.

Así las cosas, Independiente Medellín tendrá que viajar a Bogotá con la obligación de vencer a Santa Fe para poder acceder a las semifinales de la Liga. Solo así podrá revalidar el campeonato.