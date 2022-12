Medellín, en el pódium de las más hermosas y mejores ciudades del mundo

Luego de Bilbao, España (2010); New York, Estados Unidos (2012); y Suzhou, China (2014), Medellín se convierte en la cuarta ciudad en recibir este prestigioso reconocimiento a nivel mundial que fue entregado en la ciudad de Singapur y que es llamado Lee Kuan Yew.

Este le fue otorgado por su proceso de transformación urbana de los últimos 20 años. El galardón incluye 300 mil dólares que le otorga la organización a la ciudad.

Publicidad

El premio los recibió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga y por el exalcalde Aníbal Gaviria Correa.

“Para nosotros esto es un gran orgullo y me honra estar acá al lado de Aníbal, exalcalde de la ciudad. Esto es un mensaje muy poderoso no solo para América Latina sino para todo el mundo, no es momento de egos sino de construir y que lo importante de estar dos líderes municipales juntos”, expresó el Alcalde al recibir el premio.

Entre los grandes proyectos que valoraron los jurados en Medellín están: el metro, las escaleras eléctricas de la Comuna 13, sus metrocables, sus espacios deportivos, el tranvía de Ayacucho, las Unidades de Vida Articuladas (UVA), y, en general, la transformación social de la ciudad.

Durante la Cumbre Mundial de Ciudades, el alcalde Gutiérrez Zuluaga compartió la experiencia de Medellín en el Foro de Alcaldes donde estuvieron representantes de las tres ciudades ganadoras en años anteriores. También hubo mención de honor para Auckland, Nueva Zelanda; Sídney, Australia; Toronto, Canadá; y Viena, Austria.