Medellín, en lista para ganarse otro premio internacional de arquitectura

Foto: UVA Sol de oriente, postulada al Building of the Year 2017 de Archdaily. EDU.

Dejó de ser una cancha de arenilla en la que habitantes de seis barrios del oriente de Medellín trataban de hacerle el quite a la violencia, para convertirse en un lugar de esparcimiento con sala de cine, coliseo polideportivo, fuentes interactivas, aulas de capacitación, auditorio, ludoteca, gimnasio cubierto, aulas interactivas, salón de artes escénicas y graderías.

Así es la Unidad de Vida Articulada (UVA) Sol de oriente, a la que hoy el Archdaily postuló para ser la mejor construcción del año, la cual es premiada con el ‘Building of de Year 2017’.

¡Gran noticia! UVA Sol de Oriente entre 5 finalistas premio obra del Año @ArchDaily categoría Arquitectura Deportiva https://t.co/l3WmEDJrTx pic.twitter.com/ypRslhSYcF — EDU (@EDUMedellin) February 1, 2017

Según la publicación, la UVA Sol de oriente “es un ícono estratégico en la memoria histórica de las personas, equipo de protección contra la urbanización de un proyecto estratégico y de la Comuna 8 de Medellín”.

Usted puede ayudar a que Medellín se quede con el premio, votando acá .

La competencia de la UVA Sol de oriente es con el Sonora Stadium, de México; el Levi´s Stadium, en Estados Unidos; el Fazenda Boa Vista – Equestrian Center Clubhouse, en Brasil, y el Olympic Golf Clubhouse, también en ese país.

El Archdaily se presenta en su página de internet como "una compañía de tecnología preocupada de distribuir herramientas, inspiración y conocimiento a los 10 millones de arquitectos que nos visitan cada mes".