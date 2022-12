Medellín enfrenta a Luqueño y quiere ser protagonista en la Copa Sudamericana

Foto: Juan Fernando Caicedo (Izq.), Hernán Hechalar, John 'la goma' Hernández y Andrés Mosquera, jugadores del DIM, preparan su juego contra Sportivo Luqueño. DIMOficial en Facebook.

AFP

El Deportivo Independiente Medellín quiere aprovechar su gran momento futbolístico, evitar sorpresas y tomar ventaja este miércoles cuando reciba al paraguayo Sportivo Luqueño en juego de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana-2016.

El juego se disputará en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, a las 7:45 p.m.

El cuadro colombiano atraviesa un gran momento en el torneo local y luego de un comienzo dubitativo en Sudamericana, en el que empató de local ante Universidad Católica de Ecuador, se repuso y ganó en Quito mostrando que se armó para ser protagonista en el certamen internacional.

El técnico del "Poderoso", Leonel Álvarez, sabe que el partido frente a Luqueño -que en la primera fase eliminó de visitante al histórico equipo uruguayo Peñarol- no será fácil y trabaja para mejorar la definición de su equipo, que suele desperdiciar numerosas opciones de gol en cada partido.

"Hay que hacer repeticiones de acciones de juego con el fin de que las que les queden en el partido puedan concretarlas de la mejor manera", dijo Álvarez, quien añadió que tiene un grupo muy bueno "con jugadores de muchas condiciones".

El juego contra Sportivo Luqueño es un reto importante para el defensor colombiano Camilo Saíz, quien considera que sacar un buen resultado en su estadio es necesario para "ir a buscar el paso a la siguiente ronda de la Suramericana, en la que queremos ser protagonistas".

Este semestre el ‘Poderoso’, vigente campeón colombiano, ha logrado cinco victorias, dos empates y una derrota en liga local y no pierde como visitante desde el pasado 2 de junio.

Luqueño va paso a paso

Por su parte, el equipo paraguayo, que llegó el lunes a Medellín, tiene fincadas esperanzas en su buen esquema de juego y su poder defensivo en el que el portero José Aquino es una de las grandes figuras.

Aquino, eje fundamental para que el ‘Chanchón’ mantuviera el empate a un gol que le dio el paso a los dirigidos por Eduardo Rivera ante Peñarol, sabe que el juego ante el ‘Rojo de la montaña’ no será nada fácil.

"No hay equipo fácil en el torneo, por algo están en la Copa", dijo el guardameta, para quien su equipo luchará por avanzar tanto en el torneo local como en la Sudamericana.

"Se armó un plantel para pelear los dos torneos, estamos yendo paso a paso en ambas competencias", consideró.

Luqueño no podrá contar con el delantero Pablo Zeballos, quien rescindió su contrato tras encontrar una oportunidad económica muy buena en Catar, pero el resto del equipo está completo y dispuesto.

El ‘Chanchón’ viene de empatar 1-1 el pasado sábado con General Díaz, por la Liga local en la que se ubica en la cuarta posición, con 12 unidades.

El juego será dirigido por la terna ecuatoriana encabezada Roddy Zambrano, acompañado en las líneas por Christian Lescano y Byron Romero

Probables alineaciones:

Independiente Medellín: David González - Marlon Piedrahita, Camilo Saiz, Andrés Mósquera, Juan Valencia - Dídier Moreno, John Hernández, Christian Marrugo, Luis Carlos Arias - Leonardo Castro, Juan Fernando Caicedo. DT: Leonel Álvarez.

Sportivo Luqueño: José Aquino - Mario Saldívar, Gustavo Giménez, Joel Benítez y Sebastián Ariosa - Jorge Núñez, Alexis González, Miguel Godoy, Vladimir Marín - Rogerio Leichtweis, Enso Villamayor. DT: Eduardo Rivera.