Medellín es reconocida en Estados Unidos como la Ciudad más Transformada del Año

Medellín recibirá hoy en Miami la distinción BRAVO Business Awards a la Ciudad más Transformada del Año, la cual es otorgada por Council of the Americas, organización empresarial estadounidense que promueve el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos de todo el continente americano.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga recibirá el reconocimiento este viernes 28 de octubre en la edición número 22 de los premios, en el Hotel Four Seasons de Miami.

“Lo mejor que tiene Medellín es su gente. Nos hemos sobrepuesto ante las dificultades por la tenacidad, por el orgullo y el sentido de pertenencia con la ciudad. Eso, sumado a las alianzas entre el sector público, el privado y la academia, ha hecho que Medellín supere aquel pasado por el que fue conocida en el mundo”, expresó el Alcalde de Medellín.

El galardón se le entrega a Medellín por su trayectoria de innovación social, su compromiso con la modernización, sus avances en globalización y el salto que ha dado como ciudad de ciencia y conocimiento.

Council of the Americas está compuesto por las principales compañías internacionales de diversos sectores, como la banca y las finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, la energía y la minería, la industria manufacturera, los medios de comunicación, la tecnología y el transporte.