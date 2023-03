Medellín es reconocido como ejemplo de renovación urbana por distinguido medio internacional

Según un artículo del medio internacional The New York Times, Medellín es un ejemplo para el mundo por los esfuerzos que ha hecho en el transporte. Aseguran que pasó de ser considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo a ser un ejemplo de renovación urbana.

Uno de los periódicos más importantes del mundo, The New York Times resaltó a Medellín como un lugar renovado en infraestructura urbana y transporte y de eso sí que están orgullosos los medellinenses.

“Se encuentran operando con energía eléctrica dos líneas de metro, seis líneas de metrocable, un tranvía, cuatro buses eléctricos, sesenta y cuatro buses padrones y diecinueve taxis eléctricos que se encuentran circulando d una manera más inteligente y sostenible”, precisó Carolina Chaparro, secretaria de Movilidad de Medellín.

Para Luis López, habitante de la capital antioqueña, el metro “es una belleza, uno se monta ahí y eso rápido lo lleva a la casa, voy para Manrique, yo me bajo en la estación Hospital, cojo un alimentador y llego a mi vivienda”.

Es que las curvas de los barrios de la ciudad, no se cogen de la misma forma desde que se renovó el transporte. El metro es quizás la unión por excelencia entre los barrios y el centro.

“Yo soy de otro lado y yo digo que esto es muy bacano y seguro que así pensaran los demás, que esto tiene mucha tecnología, para estar actualizados. Se encuentra turistas, culturas, el amor y la gente de Medellín”, dijo Carlos Córdoba, visitante de la ciudad.

Entretanto, Tomás Elejalde, gerente general del metro de Medellín, argumenta que “el medio transporta a un millón de pasajeros al día".

"Estamos hablando de aproximadamente 300 millones de viajes al año, si estos 300 millones se hicieran con otro tipo de tecnologías, si esto se hiciera con buses convencionales, estaríamos teniendo dificultades ambientales y también congestión”, dijo.

El tranvía es una de las grandes innovaciones en materia de movilidad. Es que aquí no se han conformado solo con el metro. En menos de 20 minutos, los ciudadanos suelen llegar a sus casas y casi siempre sentados.

“Es la única ciudad que cuenta con este medio de transporte y en especial tan bien diseñado y cómodo. La cultura metro es algo que es referente a nivel mundial”, señaló un usuario del medio de transporte.

Tomás Elejalde agregó que el metro de Medellín es un transporte que a las personas que tienen menores ingresos, les ha permitido el acceso a todos los servicios de ciudad, desde la salud hasta la educación.

Aunque aquí tienen los pies bien puestos sobre la tierra, según algunos habitantes, la imaginación sí la tienen por las nubes y un ejemplo es el metrocable que transporta a miles de personas en el día.

Jairo Bentacur, usuario del metrocable, consideró que con este servicio “uno puede contar con el tiempo suficiente para llegar al destino que uno quiera”.

Según The New York Times, Medellín en algún momento fue considerada una de las ciudades más peligrosas en el mundo y ahora es un modelo de renovación y movilidad urbana, un crédito que no se lo quita nadie y que moviliza el orgullo de todos.