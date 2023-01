Medellín está de luto: en menos de una semana fueron asesinados tres menores de edad

La difícil situación enciende las alarmas de las autoridades, que ya investigan los homicidios. Las familias de las víctimas y la comunidad claman justicia.

Once días después de la desaparición del pequeño Marlon Andrés Cuesta, la Policía encontró el cuerpo sin vida del menor en zona boscosa de Villa Hermosa, en el oriente de la ciudad.

El niño fue visto por última vez en una estación del metrocable línea H, el lunes 5 de agosto, luego de haber estado al cuidado de personas ajenas a su familia.

"Aunque esto no le devuelva la vida a Marlon, se tiene que hacer justicia y vamos a hacer justicia", advirtió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El cuerpo del pequeño de seis años permanece a esta hora en Medicina Legal.

Otro caso que enluta a la capital antioqueña es el de la niña Sindy Johana Toro, de 12 años, quien fue hallada muerta el 14 de agosto en un paraje cerca a la Unidad de Vida Articulada (UVA) del corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín. Su cuerpo presentó signos de violencia y abuso sexual.

"Ella quería cambiar el mundo y que no ocurrieran más violaciones porque los niños se respetaran”, contó Karol Valencia, amiga de Sindy.

Y el último caso se registró en el barrio Belén, cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta le dispararon a un grupo de menores. En el ataque Juan Esteban, un adolescente de 16 años, murió y sus otros dos compañeros resultaron heridos

“Al mismo Estado, al Gobierno, que por favor hagan algo o más prevención”, pidió Juan Pablo Gallego, asistente a la marcha en defensa de la vida de los niños.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín en lo que va corrido del 2019 ya van seis casos de menores de menos de 13 años asesinados.