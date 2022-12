Medellín está entre las 10 ciudades con mayor polución en América Latina

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, arrojó un preocupante resultado para Medellín al indicar que la ciudad está entre las 10 ciudades con mayor polución en América Latina.

La medición hecha por la OMS tuvo presentes las partículas contaminantes de polvo, hollín, cenizas, cemento, metal y polen menores a 2,5 micrómetros que son las que inhaladas por el ser humano.

Ana Milena Joya, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana, explicó que la problemática se debe en un 80% a la contaminación del aire por vehículos: “el tema de movilidad, que no se use el transporte sostenible, el uso de la bicicleta, sino que todos estén saliendo con su carro particular, que no lo compartan”.

Otro factor que puede incidir para que Medellín esté entre las ciudades con mayor índice de polución en Latinoamérica es que otras ciudades no cuentan con la tecnología necesaria para hacer las mediciones.

“Incluso pudieran ser superiores a Medellín o Bogotá, sin embargo como no tienen una red de estaciones monitoreando constantemente y en tiempo real las condiciones atmosféricas de la ciudad, no tienen manera de reportar estos indicadores”, afirmó la subdirectora ambiental.

Las autoridades ambientales pidieron más compromiso de los ciudadanos en su comportamiento ambiental para mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de enfermedades. Con piezas de audio como esta el Area Metropolitana invita a utilizar otros medios de transporte:



Otra ciudad colombiana, Bogotá, cierra el listado de las 10 ciudades con más polución en América Latina.