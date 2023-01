Medellín inaugura la segunda parte de Parques del Río

El proyecto fue adjudicado por 162 mil millones de pesos y terminará costando 437 mil millones, dijo el alcalde Federico Gutiérrez. Aún es incierto su futuro.

Parques del Río 1B está en inmediaciones del río Medellín, es la continuación de la etapa 1A que dejó el alcalde Aníbal Gaviria en 2015 y consta, según datos entregados por la actual administración, a cargo de Federico Gutiérrez, de “71.800 metros cuadrados de espacio público, 2.600 nuevos árboles, 3.3 kilómetros de ciclorrutas y más de ocho correspondientes a senderos peatonales, zonas de estancia, lugares para picnic y juegos infantiles”.

Entre sus atractivos estará su ubicación cerca de las estaciones Exposiciones y Alpujarra del metro, su cercanía con el centro administrativo municipal, el Teatro Metropolitano, Plaza Mayor y con el edificio Inteligente de EPM. Además, se podrá apreciar allí la escultura Montaña Medellín donada por el artista suizo Ugo Rondinone, la cual estará en el costado oriental del parque.

La obra de arte, conseguida según la Alcaldía “gracias al acompañamiento y gestión de la Fundación Sofía Pérez de Soto y al Museo de Arte Moderno”, mide cerca de 13 metros de altura y está compuesta por cinco rocas extraídas de un lago cerca de Milán, Italia.

Al entregar a la ciudad la segunda etapa del parque , este sábado, el alcalde Gutiérrez habló de su costo y del futuro del proyecto.

“Lo recibimos adjudicado por 161 mil millones, más interventoría y otros temas póngale que estaba financiado en 215 mil millones, pero el proyecto real terminará costando 437 mil (millones de pesos), recursos que pusimos justamente para terminarlo”, explicó ante la prensa Gutiérrez.

En comunicado de prensa, la Alcaldía informó que la “adquisición de los equipos electromecánicos y de bombeo que eran necesarios para el funcionamiento del soterrado 1 de la etapa 1B” no estaba contemplada en la adjudicación.

Pero que estos ya fueron adquiridos y cuando estén en la ciudad permitirán la total entrada en funcionamiento del soterrado, que permite el tránsito de vehículos desde el sur de la ciudad hacia el norte.

“Lo que es el soterrado, a finales de diciembre serán habilitados todos los carriles, cuando lleguen los equipos electromecánicos, seguirá funcionando con los provisionales, y por allá en marzo o abril quedan absolutamente” listos, dijo el mandatario.

Además, cuando un periodista le preguntó sobre el futuro de la sociedad Parques del Río, a cargo del proyecto, manifestó: “Hago una reflexión frente al futuro del proyecto: lo que debe haber claridad siempre es con los mecanismos de financiación, que la sociedad sepa en la ciudadanía sepa de dónde salen esos recursos, le corresponde a la próxima administración (la de Daniel Quintero) definir cuáles serán los etapas siguientes”.

E invitó a que los medellinenses disfruten de Parques del Río. “Es un proyecto que vale la pena, fundamental, que le cambia la cara la ciudad. Lo importante es la claridad en términos de financiación. Hay un tema que tendrá que definir la próxima administración: ¿las siguientes fases se financian con recursos propios de la alcaldía o cuál es el mecanismo?”.

Y frente a esto Gutiérrez dijo: “cuando yo llegué al gobierno y me preguntaban, mira es que el modelo estructuración financiera de los proyectos en las siguientes fases era más o menos un 60 o 70 por ciento por valorización general y peajes urbanos, yo no estuve de acuerdo. Esa ha sido la discusión. ¿Ya qué sigue para la siguiente administración? Que defina cómo siguen las siguientes fases”.



Vean pues como quedó Parques del Río. #MedellínSeTransformó https://t.co/U4MpiTGE1m — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 30, 2019