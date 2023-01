Medellín ingresa al detestable top de las ciudades con más congestión vehicular

La capital paisa aparece en el puesto 25 de un estudio realizado por Inrix Drive que analiza en tiempo real el tráfico en 38 países.

De acuerdo al análisis, Medellín es la segunda ciudad con más congestión vehicular de Colombia, luego de Bogotá que ocupa el tercer lugar en el listado en el que aparecen 25 urbes de todo el mundo.

Los comentarios de los ciudadanos ante este panorama no se hicieron esperar:

"La movilidad en Medellín está muy caótica, mucha congestión, uno más o menos en un trayecto se puede estar demorando entre media hora y 45 minutos", aseguró Esteban López.

Por su parte, Gabriel Quintero manifestó: "siempre está muy congestionada, a mí me toca salir una hora antes para poder llegar a tiempo al trabajo".

"A mí me toca desplazarme en sentido sur a norte y es un poco complicado ya que el trayecto dura de 45 minutos a hora y media, eso a mí me afecta, me quita tiempo para estudiar", señaló Alison García.

Durante 2018, los conductores en la capital antioqueña perdieron cerca de 138 horas en los trancones, además se estima que una persona puede demorarse entre 40 minutos y una hora entre el centro y la salida de la ciudad.