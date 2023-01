Medellín, la ciudad pionera en movilidad eléctrica del país

Se espera que en los próximos dos años comiencen a circular más de dos mil vehículos de este tipo , que buscan mejorar la calidad del aire de la ciudad.

En Colombia el uso de energías renovables no convencionales como los paneles solares serán una realidad, no solo para las grandes industrias que la vienen implementando como una alternativa de sostenibilidad y aporte al medio ambiente, sino también para las personas en general, pues desde el techo de sus casas podrán ser proveedores de su propia energía para hacer uso de electrodomésticos.

El director del cluster de energía sostenible de Feria Internacional del Sector Eléctrico (FISE) aseguró que para el 2022 en Medellín el 11 por ciento de la energía en uso será no convencional, pues en los próximos dos años comenzarán a circular al menos dos mil vehículos eléctricos que buscan aportar a la movilidad y a la calidad del aire gracias a los nuevos modelos de negocio.

"Ya hay un modelo de negocio que es el renting en el que puedes tener un carro eléctrico, pero el dueño, que es la compañía, te lo alquila, paga los impuestos, los mantenimientos y uno simplemente paga el canon, lo carga en su casa y vale menos que la gasolina y son carros a un precio razonable", explica Jaime Arenas.

Durante la octava versión de la Feria Internacional del Sector Eléctrico, que contó con más 320 expositores y ruedas de negocio en Plaza Mayor en Medellín, las personas pudieron apreciar mediante la realidad aumentada cómo hacer uso eficiente de la energía eléctrica, lo cual será el futuro de las ciudades inteligentes.