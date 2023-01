Medellín, la ciudad que encanta de día y de noche enamora

El centro de la capital antioqueña reúne lo mejor del arte, la gastronomía y la rumba paisa.

El amor también entra por los ojos y el centro de Medellín, de noche, te llena la retina o si no que lo digan los muros del Palacio de la Cultura, la Gobernación de Antioquia, o la fachada multicolor del Museo de Antioquia.

A pocos metros, las más hermosas gorditas… las de Botero. Cómo no declararse ahí, al aire libre, con la noche como testigo y con decenas de turistas cómplices.

“Ver estas esculturas tan hermosas que tienen, que son muy llamativas y la forma cómo está hecha esta ciudad, en medio de un valle, una cosa tremenda y el clima que tienen es muy agradable”, resalta Rocky González, turista panameño.

Ya entrados en confianza, el siguiente paso es bailar.

El Salón Málaga, abierto en 1957, es un lugar para el reencuentro con la música que hizo famosa a la Medellín tropical. Una fiesta que nadie se quiere perder.

“El Málaga es un lugar de tangos, como principal protagonista, pero es el lugar del bolero, el lugar del paso doble, del pasillo, de la música colombiana”, cuenta César Arteaga, gerente del lugar.

Para algo más contemporáneo la tradicional carrera 70. Allí el amor por Medellín es contagioso y sus personajes más tradicionales lo saben.

“¿Qué es lo más bonito que tiene Medellín de noche? ¿De noche? ¡¡¡¡Empezando, pues, o sea yo!!!! ¡Porque yo soy tan sexy que me meto a bañarme y el agua se calienta y fuera de eso la gente, la cultura, es el orgullo de ser paisa!”, destaca Sonsonielo, personaje de la carrera 70.

No hay amor sin un corazón y un estómago contentos. Para eso, llegue en metro o en tranvía hasta donde la gastronomía sacie su paladar. Provenza o El Parque Lleras en El Poblado, son dos buenas opciones. La Medellín nocturna de hoy es segura y es distinta.

“Hoy es una ciudad donde todos los escenarios artísticos y culturales están llenos, entonces eso da cuenta de que esta ciudad se está transformando y que cada vez más recuperamos ese derecho a la ciudad”, comenta Lina Botero, secretaria de Cultura de Medellín.

Arte, baile, comida. Medellín, una ciudad que en su máxima expresión encanta y enamora.