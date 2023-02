Medellín, la ciudad que florece gracias a su resiliencia: "Lo que hay es corazón y talento"

Medellín es la ciudad donde la primavera llegó para quedarse. La cultura, los jóvenes y sus talentos se unieron para pintar de colores una nueva historia.



Ahora los paisas prueban el fruto de la resiliencia, lo que ha convertido a lugares como la Comuna 13 en uno de los mayores atractivos turísticos de Latinoamérica.

“Un territorio que antes brillaba en los medios por la violencia, por todas las cosas negativas y que hoy tienen la posibilidad de ser visitado por más de 60.000 personas al mes, generando el sustento del día a día”, señaló Jeihhco castaño, fundador del Grafitour Comuna 13.

Y sí, Medellín brilla por sus universidades. Varias de ellas han recibido reconocimiento de talla mundial por sus investigaciones y descubrimientos científicos.

David Aguilón, coordinador médico del grupo de Neurociencias de Antioquia, afirmó que esta “lleva más de 30 años estudiando enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de alzhéimer, enfermedad de párkinson, entre otros”.

Cuando se llega a la ciudad de la eterna primavera, todos se le quitan el sombrero a la cultura paisa. Es pujante, reconocida por sus flores y silleteros, sus grandes empresas que la han llevado a ser catalogada como la más innovadora del mundo, donde se creó la empresa de servicios públicos más grande de Colombia y, además, se encuentra el sistema de transporte masivo más completo del país

“Gracias a Dios por el Metro de Medellín. Qué viva, porque si no es por el metro estaríamos nosotros andando a pie, no sé cuántas horas”, expresó María Consuelo Restrepo, habitante de Medellín.

¿Faltan muchas cosas por transformar en Medellín ? Sí, pero la apuesta está del lado de los jóvenes que no son solo el futuro, sino el presente para seguir construyendo una mejor ciudad.

Polémicas palabras de un cura sobre los paisas: no los bajó de narcotraficantes y prostitutas

Salieron indignados cerca de 70 peregrinos de Antioquia que asistieron a una eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Chiquinquirá, por los comentarios que hizo un sacerdote sobre la cultura paisa, pues sugirió que hombres de ese departamento eran quienes distribuían la droga en Colombia y que había una universidad para formar prostitutas.

Los comentarios fueron registrados en video. En el mismo se puede escuchar que el sacerdote dice que a la reconocida basílica de Boyacá llegó una peregrinación desde el departamento antioqueño.

El cura destacó las virtudes de los paisa. Sin embargo, para algunos, resaltó más lo negativo de esta cultura que lo positivo.

“La cultura paisa, ya que están aquí, tiene lo más bueno en este mundo, me le quito el sombrero, pero tiene lo más malo en este mundo porque son líderes o para el bien o son líderes para el mal. No me estoy equivocando al decir lo que estoy diciendo", indicó el sacerdote.