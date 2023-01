Medellín pide dinero a la nación para el metrocable de Picacho y construir el corredor de la 80

El alcalde Federico Gutiérrez viajó a Bogotá junto a su secretario de Hacienda para buscar recursos con un gobierno que también está buscando plata.

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Medellín informó que Gutiérrez se reunió en la capital de la república con Gloria Amparo Alonso, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y con Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda.

Publicidad

A los dos les solicitó que el proyecto Corredor Vial de la 80 sea incluido como un proyecto estratégico del Plan de Desarrollo Nacional y que la nación aporte 50 mil millones de pesos para la construcción del metrocable Picacho, cuya construcción avanza en un 30 por ciento.

Metrocable Picacho iniciaría operación comercial a mediados de 2019: alcalde de Medellín “Fue una mañana productiva. Sostuvimos dos reuniones, las peticiones son muy concretas: los recursos con los que se ha comprometido el gobierno Duque, de 50 mil millones de pesos, para terminar de financiar el metrocable. Y que podamos aplicar a la Ley de Metros, en la cual el gobierno nacional financia el 70 por ciento y Medellín el 30”, explicó el alcalde sobre el encuentro en el que también participó Orlando Uribe, el jefe de la cartera de Hacienda municipal.

La petición será radicada ante Planeación Nacional. Lo que se sigue, según Gutiérrez, es que sea estudiado por El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y recibir el aval fiscal del gobierno.

¿Qué pasará con el corredor vial de la 80?

“Durante dos años y medio hemos hecho la estructura técnica, legal (del corredor vial de la 80). Es un proyecto que está diseñado en fase dos, que está maduro, que solo depende del aval del gobierno nacional”, manifestó Gutiérrez.

Publicidad

Y aunque los recursos no están asegurados, el Alcalde de los medellinenses dijo que “vamos a arrancar de todas formas obras fundamentales para este proyecto con los intercambios viales”.

Se trata de tres construcciones que serían licitadas en el primer trimestre de 2019 y que, según las palabras del Alcalde, tendrían un costo de 200 mil millones de pesos.

Publicidad

Vea también: Estos serían los nuevos intercambios viales para consolidar el corredor de la avenida 80

“Medellín arrancaría poniendo recursos alrededor de 200 mil millones de pesos para los intercambios viales”, dijo Gutiérrez.

El Alcalde ya había sostenido una reunión con la ministra de transporte Ángela María Orozco, el miércoles.

Según Blu Radio , durante el encuentro, la funcionaria reconoció los avances de proyectos como El túnel del Toyo, el ferrocarril de Antioquia, el tranvía de la 80, el metrocable del Picacho, el tren ligero en Rionegro y las autopistas 4G estuvieron.

Publicidad

Sin embargo, dijo que “no podemos asumir compromisos para nuevas grandes obras porque no tenemos con qué. Hicimos una revisión del estado de las obras que ya están en marcha, pero no hay compromisos adicionales a los que ya tenía el Gobierno, porque no hay más recursos”, publicó la emisora.

El corredor vial de la 80 había sido presupuestado inicialmente para ser construido con dineros propios de la Alcaldía de Medellín.

Publicidad

Así será el Corredor de la 80 (con $ de Medellín). Intercambios viales necesarios para el proyecto. 🚊🚊 https://t.co/cGAwNwvYVu pic.twitter.com/99O7d5Xzkp — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 18, 2018

En contexto:

Metrocable El Picacho va en un 25 por cierto: Alcaldía de Medellín Así será la nueva ‘maravilla’ de Medellín, un metrocable que tiene felices a 37 barrios

Foto: Archivo Alcaldía de Medellín