Medellín prepara a 300 jóvenes como agentes de cambio

“Tenía una crisis económica y familiar. No tenía trabajo y velo por mi abuela y por mi madre. Estaba angustiado. Por otro lado, la situación de mi barrio también tenía una dinámica trágica en el momento, porque mataron un joven inocente, él era uno de mis mejores amigos, entonces estaba moralmente destruido”, así era el panorama de Jorge Andrés Álvarez, un joven de 24 años, hace dos meses, quien no sabía qué hacer con su vida y su familia.

Álvarez al salir del colegio comenzó a estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones en el ITM, pero el fallecimiento de su padre lo alejó de ese sueño porque se convirtió en la cabeza del hogar.

Trabaja en oficios varios cuando le resulta algo. Sin embargo, comenzó a hacer parte del programa ‘agentes de cambio’ de la Secretaría de Gobierno de Medellín y hoy su panorama es distinto.

“Se me abrieron las puertas para poder cambiar muchos ámbitos de mi vida, poder adquirir conocimientos, poder formarme como mejor ciudadano para multiplicar todas esas condiciones de amor y paz para mi comunidad y poder trabajar por ella y también uno de los cambios positivos es poder salir adelante, no tanto en los trabajos sino poder decir que he podido salvarme de estar delinquiendo, de estar haciendo lo indebido”, asegura Álvarez.

Este programa atenderá este año a 300 jóvenes, que según Bibiana Ramírez, directora del programa recibirán atención y oportunidades.

“Nosotros los fortalecemos con tres herramientas: una que es apoyo psicosocial a ellos y a sus familiares, otra que es la parte educativa, donde ellos se forman como agentes de paz y replican en sus comunidades y la otra parte es la ocupacional donde le damos la oportunidad de tener su primer empleo”, enfatizó Ramírez.

Los jóvenes serán capacitados y certificados a través de un diplomado en competencias, con énfasis especial en temas relacionados con su salud mental, sexual y reproductiva y la promoción del autocuidado.