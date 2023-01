Medellín reporta 20 pacientes con coronavirus recuperados, entre ellos una mujer de 76 años

La capital antioqueña tiene la mayor cifra de personas que vencieron al COVID-19. Hasta este viernes se confirmó que 86 tienen la enfermedad.

Entre el grueso número de víctimas por el coronavirus en Colombia y el Mundo, hoy Medellín reportó 20 personas completamente recuperadas, entre los que está Carlos Cadena, el secretario de Movilidad , y una mujer de 76 años que permanecía en una unidad de cuidados intensivos.

“Estas personas han llevado a cabo todas nuestras medidas de contención, la cuarentena la han llevado de la mejor forma, les hemos hecho seguimiento continuo, han terminado sus 14 días de cuarentena y hoy tienen una alta médica”, afirmó Andree Uribe, la secretaria de Salud de Medellín.

De los 55 recuperados en el país, cerca del 40 por ciento están en la capital antioqueña, lo que según el alcalde Daniel Quintero, se traduce en la oportuna intervención a la hora de prevenir el virus.

“Fortalecer el sistema de salud, tecnología de punta, inteligencia artificial, Big Data para poder saber, predecir, anticipar ganar minutos, ganarle días al coronavirus”, dijo el mandatario.

Es así como el autocuidado y permanecer en casa, terminan siendo parte de la exitosa formula. Sin embargo, aseguró el mandatario no se puede bajar la guardia.

“Quien no tenga tapabocas no podrá entrar al sistema de metro, no puede subirse a los buses, vamos a proteger de forma masiva a los ciudadanos”, indicó sobre la nueva disposición para quien haga uso del sistema Metro de Medellín.

En Antioquia, hasta este 3 de abril, no se había reportado una sola víctima mortal por el coronavirus y se tienen 146 casos confirmados.