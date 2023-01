Medellín se destaca como la ciudad con mayor atención para la educación a niños venezolanos

Las autoridades han logrado no solo cautivar a los colombianos, para que regresen a clase, sino que le han abierto las puertas a más de 9 mil pequeños del vecino país.

“No queremos niños ni venezolanos ni de Medellín, pidiendo, trabajando ni siendo explotados en las calles y por eso estos niños están estudiando y gozan del servicio de la alimentación escolar”, señaló Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín.

Según el funcionario, varios de estos niños han sido sorprendidos trabajando en las calles de la ciudad, sin embargo, aseguró que la prioridad por encima de la condición legal, es la educación.

“Los ubicamos en un grado y nos hemos dado cuenta que en muchos de los casos es que estos niños no tienen las mejores competencias académicas”, manifestó.

Dixon, por ejemplo, hace poco llegó a la ciudad en busca de mejores oportunidades, ahora está feliz de tener a sus dos hijos en condiciones de formación académica.

“En Venezuela ahora es muy caótico ahorita el sistema educativo, los niños no tienen la oportunidad de tener un uniforme, un desayuno, un alimento, no tienen la posibilidad de transportarse, ni siquiera los docentes”, expresó Dixon Rincón, ciudadano venezolano.

A estos programas se suman becas, capacitaciones, y demás actividades que ayudan en el crecimiento personal y académico de los pequeños.