Medellín se prepara para enfrentar la primera contingencia ambiental de 2019

La nubosidad que se podría posar sobre el aire entre febrero y marzo durante el Fenómeno de El Niño tiene atentas a las autoridades.

Anualmente, Medellín experimenta dos etapas de transición climatología, épocas en las que se ha visto obligada a asumir medidas de prevención para la calidad de su aire.

Este año, con el Fenómeno de El Niño, esas medidas tendrán que anticiparse por la densa nubosidad que se posará sobre el valle de montañas que la rodea y que imposibilita el escape de gases contaminantes hacia la atmósfera.

Las altas temperaturas, sumadas a los vientos cálidos que llegarán del Pacífico, generarán un efecto más largo de transición entre el tiempo seco y el periodo de lluvias en el país.

Para la capital antioqueña esta no es una buena noticia; dicha nubosidad hará que el periodo de prevención para que la calidad del aire no desmejore, sea más larga.

“Durante este año podría durar seis días”, indicó el secretario de Medio Ambiente, Sergio Orozco.

El año pasado, el periodo de prevención, que incluyó la ampliación del pico y placa, inició unas semanas antes del peor momento meteorológico para el aire. Este año, dependiendo de las decisiones de la junta metropolitana, podría empezar mucho antes.

“Se presenta una alta nubosidad, al tener Fenómeno de El Niño, lo que vamos a percibir es una transición más prolongada”, dijo Orozco.

Por estos días, el único indicador que afectó la calidad del aire fue la pólvora de fin de año. Durante febrero y marzo, época de transición entre clima seco y húmedo, será la nubosidad que se pose a lo largo y ancho del Valle de Aburrá.

“Vamos a tener menos nubes profundas, que están asociados a eventos de lluvia en la tarde, muy intensos, y vamos a tener nubes bajitas que no forman precipitación, pero que alteran la radiación que se recibe en la superficie”, explicó Carlos Hoyos, director del Sistema de Alertas Tempranas (Siata).

Para la semana entrante se espera una reunión urgente de la junta metropolitana del Valle de Aburrá.

Recordemos que, el próximo período de transición empezará a mediados de febrero e irá hasta marzo.