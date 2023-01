Medellín se prepara para recibir a Irlanda como invitado del Festival de Cine Europeo

El Colombo Americano será el único espacio de la ciudad donde se podrá disfrutar de Eurocine 2019.

Este año el festival celebra sus 25 años con la proyección de 30 películas que se presentarán durante ocho días en la capital antioqueña.

Publicidad

El Festival de Cine Europeo en Colombia inició el pasado 1 de mayo en Bogotá y el próximo jueves llegará a Medellín.

Uno de los escenarios más importantes del centro proyectará del 16 al 22 de mayo diferentes largometrajes que buscan acercar a los colombianos con el arte y la cultura del viejo continente.

Este año el país invitado será Irlanda y el lema que lo acompañará es “Coordenadas: Imagina un nuevo camino”, que invita a una reflexión sobre la inclusión, el perdón y la tolerancia.

“De las siete cintas que Irlanda traerá a este festival, algunas abordan la lucha por los derechos Lgbti, historias de juventud y también historias de artistas soñadores que hicieron una barca con sus manos para cruzar el Canal de la Mancha para ir de Irlanda hasta España”, contó la embajadora de Irlanda, Alison Milton, en la inauguración del festival en Bogotá.

Publicidad

El director checo Jan Svěrák, ganador del premio Oscar a Mejor película extranjera en 1997 estará presente en la inauguración que se realizará este jueves a partir de las 6:15 de la tarde en el Colombo Americano Medellín. La función tiene un costo de 8 mil pesos.

Entre las películas más destacadas están ‘Eternal Winter’ (2018), ‘Mario’ (2018), ‘Breaking The Limits’ (2017), ‘Amelie Rennt’ (2017), ‘Barefoot’ (2017), y ‘The Queen of Ireland’ (2015).

Publicidad