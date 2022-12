Medellín se prepara para un terremoto: 90 mil personas participarán en simulacro

El Metro, la Alcaldía y el sector comercial de El Hueco, en la capital antioqueña, y 83 municipios del departamento participarán del ejercicio.



Mañana miércoles a las 10 am realizaremos el 6to Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias @UNGRD @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/2yCN8G84Ys — DAGRD - MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) October 24, 2017

Este comenzará mañana miércoles a las 10:00 a.m. cuando las alarmas retumben.

La idea del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) es recrear un sismo de gran magnitud, dentro del Sexto Simulacro Nacional de Emergencias, en el que participarán 250 organizaciones, más de 90 mil personas, en diferentes puntos de la ciudad.

Es decir, aunque no esté sucediendo, los voluntarios inscritos evacúan edificios y participan de actuaciones muy cercanas a lo que sería realmente un terremoto en la ciudad.

“A las 10:00 de la mañana se harán sonar las sirenas de las estaciones de bomberos del Cuerpo Oficial de Bomberos y todos participaremos poniendo a prueba esos planes de emergencia que tenemos en cada institución”, dijo Camilo Zapata, director del Dagrd.

“Estamos escogiendo el escenario más catastrófico en la ciudad, que aunque es poco probable, no es el más recurrente, sí sería el de mayor afectación”, explicó.

Se trata de un ejercicio voluntario en el que también estarán poniendo a prueba sus planes de emergencia escuelas, colegios, universidades y algunas entidades privadas de la ciudad.

“Cada organización tiene un punto de emergencia, un plan de encuentro, y pondrá su plan a prueba. Invitamos a que se haga de manera coordinada con las autoridades de cada organización”, agregó Zapata.

El Dagrd estará dispuesto en una sala de crisis desde las 8:00 de la mañana para iniciar el simulacro.

Al ejercicio se sumó el aeropuerto Olaya Herrera que recreará lo que sería el accidente de un avión en la plazoleta del complejo inmobiliario San Fernando Plaza, en la avenida El Poblado, en el sur de Medellín.



#ComunicadoPrensa Mañana a las 10 a.m., se realizará el simulacro de accidente aéreo en las afueras de nuestro Aeropuerto. #AirplanSA pic.twitter.com/uEwbOPe4ia — Aeropuerto Olaya Herrera (@AeropuertoEPAOH) October 24, 2017

Advertisement

Las verdaderas emergencias podrán ser reportadas a la línea 1,2,3.

Pero no solo Medellín se prepara para ese simulacro. Según el Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres (Dapard), 83 de los 125 municipios de Antioquia participarán del ejercicio.



Con la coordinación del @DapardAntioquia 83 municipios se han inscrito para el Sexto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias pic.twitter.com/1rc0cRLwm9 — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) October 23, 2017