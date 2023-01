Medellín suma un nuevo corredor verde en una de sus principales avenidas

En el sector de Guayabal, en un trayecto de 3.324 metros de longitud, fueron sembradas 695 especies entre árboles y palmas, y 46.523 plantas.

Cientos de plantas y árboles son la nueva cara de Medellín, que plantados en estos separadores viales no solo embellecen aún más la ciudad, sino que ayudan con el medio ambiente.

“Ya está listo el de la avenida Oriental donde cambiamos pisos duros por pisos blandos, ahora estamos en este de Guayabal que es un recorrido de 3.3 km, tenemos una siembra de más de 690 árboles y arbustos y más de 4 mil especies menores”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario además invitó a la comunidad a cuidar este tipo de espacios que favorecen el medio ambiente.

“Nosotros nos encargamos de la siembra y el mantenimiento pero el cuidado es muy importante, no arrojar basuras, no meterse por donde no es y pisar las maticas”, señaló.

Esta iniciativa, además ayudarán a mitigar los problemas de calidad del aire que afronta la ciudad en dos épocas del año.

“Me parece excelente porque respiramos más fresco, le da más habitad a los animales, a los pajaritos, me parece excelente de verdad”, expresó Jhonatan Cifuentes.

Hasta el alcalde de Panamá, visitó la ciudad para seguir el ejemplo de la capital antioqueña.

“Iniciar a las futuras generaciones a los jóvenes el amor a los ecosistemas, amor a todo lo verde”, dijo José Luis Fábrega, alcalde electo del distrito de Panamá.



Hoy en Medellín tomando ideas, observando y conociendo proyectos muy interesantes que está desarrollando el alcalde @FicoGutierrez en esta ciudad colombiana. pic.twitter.com/oXY85eqxU3 — José Luis Fábrega (Tanque de Gas) (@joseluisfabrega) June 17, 2019

Se espera que por lo menos el 70 por ciento de la ciudad sea intervenido con esta estrategia.

Foto: Alcaldía de Medellín