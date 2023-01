Medellín supera el estado de alerta por calidad del aire pero vuelve el pico y placa ambiental

Aunque las medidas adoptadas durante tres días dieron resultados, se mantiene el estado de prevención hasta el 30 de marzo.

A partir de este sábado, Medellín y su área metropolitana ya no estarán en estado de alerta. La medida de pico y placa extendido y restricciones a la industria sirvieron para mantener la mayoría de las estaciones con un nivel moderado de calidad del aire.

"Se hace para que no lleguemos a rojo y hasta ahora lo hemos logrado", indicó Carlos Hoyos, director del Sistema de Alerta Temprana (Siata).

Sin embargo, regresan las medidas del estado de prevención, eso significa que habrá pico y placa para particulares y vehículos de carga con matrículas terminadas en números impares y para motos de 2 y 4 tiempos iniciadas también en impares.

"Balance positivo, a partir de mañana continuamos en estado de prevención", indicó María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana.

La etapa crítica todavía no ha sido superada. El sistema de nubosidad baja todavía está estacionado sobre el Valle de Aburrá, y en cualquier momento el estado de alerta podría ser nuevamente declarado.

Sinos corresponde por pronóstico nuevamente declarar unas medidas de estado de alerta sin estar en condiciones de alerta pues nuevamente lo haremos", señaló Restrepo.

Al finalizar la tarde del viernes solo dos de las estaciones de monitoreo permanecen en naranja, las 17 estaciones restantes están en color amarillo.



Este sábado 9 de marzo tendremos medidas de #EstadoDePrevención con #PicoyPlacaAmbiental para las placas impares en horario de 7 a 8:30 am y de 5:30 a 7pm con medidas adicionales para los camiones y volquetas de modelos 2009 y anteriores y particulares y motos 1996 y anteriores pic.twitter.com/5zXZOMfuuV — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) March 8, 2019