Medellín vibra al ritmo del francés David Guetta

Uno de los precursores más importantes del house visitó Colombia en el marco de su tour mundial ‘Unity’.

“Todas las veces que vengo aquí a Colombia es un momento increíble, me gusta Latinoamérica en general, la semana antes he hecho Brasil, que adoro, y ahora Colombia, que adoro, y ahora estoy feliz”, dijo el dj y productor musical David Guetta.

Considerado como uno de los dj's más importantes de música electrónica de todos los tiempos, Guetta promociona su nuevo sencillo ‘Would I lie to you’, en el que regresa a sus orígenes y a la voz de Chris Willis, el vocalista con el que grabó varios de sus primeros éxitos.

“Es un récord para los dj's para bailar, sabes, y Cedric Gervais es mi amigo, yo sé que está popular aquí en Colombia y Chris Willis es la primera persona con la que he trabajado cuando empecé a hacer música”, manifestó el artista.

Guetta asegura que detrás de su éxito no hay una fórmula definida, pero sí es clara la aceptación que sus temas han tenido a lo largo de la última década al combinar música electrónica y la voz de los artistas más populares del momento.

“Es un poco un equilibrio con emoción y diversión, quiero que la gente la pase bien, baile, pero también no quiero hacer música estúpida que solo (suene) bum, bum, bum, sabes, entonces por eso que me gusta música con coros, armonías, pero con la energía de la música de discoteca”, explicó.