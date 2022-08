A humilde vendedora le quitaron a 4 de sus hijos por no poder darles ni agua

Yuri Tatiana Hernández es una vendedora informal que vive en una improvisada casa en el barrio Caicedo, en la ciudad de Medellín. Ella no para de sufrir desde que Bienestar Familiar le quitó, hace 3 meses, a 4 de sus 5 hijos por no contar con las condiciones para que los pequeños vivan bien.

Esta madre habita en “un ranchito de madera que no tiene baño, no tiene los servicios adecuados, no hay un sanitario, no hay una ducha para bañarse, para lavar, solo podemos dormir y ya”, cuenta.

Publicidad

Y hace 3 meses extraña a sus hijos de 1, 2, 4 y 6 años, de los que recuerda “cuando nos levantamos, cuando ellos vienen conmigo, cuando me dicen mamá…”, comenta al borde del llanto.

Carlos Andrés Botero, director del ICBF en Antioquia, afirmó que “esta medida queda sometida al seguimiento por parte de un equipo psicosocial, en el cual, después de superadas algunas fases del proceso, se puede retornar al menor de edad a su entorno familiar, evitando así procesos de adopción”.

Y ante el dolor de esta vendedora, que se aferra a su bebé, sus vecinos se unieron para comprarle un lote que, por el momento, está vacío.

“Al ver la situación de ella empecé a hacer rifas, a hacer de todo para recoger 7 millones de pesos que me valió un lotecito para poder soñar con construirle una casa a Yuri Tatiana”, dijo Luz Mery Bonilla.

Publicidad

Ella sueña con “poder hacer unas 2 o 3 habitaciones para los niños. Yuri Tatiana no tiene nada, no tiene nevera, no tiene fogón”.

Pero como saben que los materiales de construcción no caen del cielo, esperan que alguien les pueda aportar los insumos para que esta vendedora pueda volver a estar acompañado de sus hijos, que son su motor de vida.

Publicidad

Si usted está interesado en hacer alguna donación puede contactarse con Luz Mery Bonilla al número 312 233 3337.