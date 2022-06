Aíslan preventivamente a nueve familiares de joven en Medellín que tiene viruela del mono

El primer caso de viruela del mono en Medellín es un joven de 27 años que había estado de vacaciones en Barcelona, España, y arribó al país el pasado 15 de junio. Nueve de sus familiares fueron aislados preventivamente y aguardan a la posible aparición de síntomas para realizarles pruebas.

“Todas las personas están aisladas, las que ya tienen negatividad pueden salir, las que no están esperando el reporte de la prueba”, recalcó Andree Uribe, secretaria de Salud de la ciudad.

Publicidad

El joven con viruela del mono consultó telefónicamente a la red hospitalaria de la ciudad el 21 de junio por síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y fatiga. Según las autoridades, también presenta lesiones cutáneas.

“Hoy se encuentra estable”, aseguró la secretaria de Salud.

Agregó que “la mayoría de países de Latinoamérica ya tienen casos, Colombia era uno de los países que todavía no presentaba; en este momento es una alerta, vamos a estarlo monitoreando, pero no es para generar pánico, no es para decir que hay una epidemia, una pandemia”.

El joven con viruela del mono habría tenido contacto estrecho con un positivo en un centro deportivo en Barcelona.