Alex Flórez pierde su investidura como concejal de Medellín

El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió en primera instancia la pérdida de investidura de Alex Flórez Hernández como concejal de Medellín.

El corporado del movimiento Independientes, el mismo del alcalde Daniel Quintero, manifestó que respeta la decisión, pero que presentará apelación en segunda instancia.

“Para quienes me preguntan si continúo ejerciendo funciones en el Concejo de Medellín o no: sí, el fallo es de primera instancia, presentaré apelación y por lo tanto la sentencia de primera instancia no surte efectos hasta tanto se resuelva la segunda instancia. Seguimos trabajando”, anunció Flórez en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la sentencia, el concejal perdió su investidura porque el 7 de febrero de 2019 celebró un contrato con el Tecnológico de Antioquia, que es un establecimiento público, y que finalizó el 25 de octubre de 2019, dos días antes de las elecciones.

“Su candidatura al Concejo de Medellín se inscribió el 26 de julio de 2019 y su elección se produjo el 27 de octubre de 2019, lo que deja entrever que, entre la fecha de celebración del contrato y la fecha de su elección no transcurrió un año, con lo cual se hallan acreditados la totalidad de los presupuestos contemplados por la precitada norma para predicar la inhabilidad increpada”, indica el documento.

Tras conocerse la sentencia, el alcalde Daniel Quintero

“Alex Flórez, concejal, somos cientos de miles los que te acompañamos. Todo va a salir bien. ¡Adelante!”, trino el mandatario.