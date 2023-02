Alma de Legarda salvó a una amiga que pensaba en el suicidio, dice su hermana entre lágrimas

Se cumplen cuatro años de la trágica muerte del cantante Fabio Legarda en Medellín , una fecha sin duda difícil de llevar para su familia. Su hermana Daniela Legarda compartió en redes sociales un emotivo video en el que rompió en llanto al recordar a su ser amado y el impacto que tuvo en la vida de los demás.

“Esta fecha siempre es muy difícil, tanto trauma regresa cuando es su aniversario”, expresó Daniela, quien habló de cómo Legarda le salvó la vida incluso a una amiga suya.

“No quiero contarles mucho sobre la vida privada de mi amiga, pero ella me cuenta sobre lo difícil que ha sido su vida y que ella le tenía rabia a la vida por mucho tiempo. Después de que mi hermano falleció, mi amiga estaba en mi casa hablando con mi mamá sobre todo y de la nada sale una foto de mi hermano en Youtube”, contó la joven.

Según Daniela, señales como esta ocurren todo el tiempo.

“No sé cómo explicarlo, es difícil de entenderlo, pero señales así nos pasan todo el tiempo. Mi amiga me dice que mi hermano debía tener un alma tan divida y poderosa para impactar su vida y la de todos tanto, que si no fuera por él, ella no estaría aquí hoy", aseguró la joven.

Entre lágrimas manifestó: "Ella quería decirme que su muerte significó algo para ella y para mucha gente. Fue él, fue Dios recordándome que su propósito era impactar en la vida de tanta gente".

Daniela Legarda habló de la falta que le hace su hermano, pero que él sigue presente de muchas formas en su vida.

"Extraño tanto a mi hermano y que mi amiga me dijera esto fue él, fue Dios recordándome que su propósito era más grande y que debía impactar en la vida de tanta gente. Él seguirá tocando nuestras vidas, aun sin estar presente", agregó.

Por su parte, María Legarda, la otra hermana del fallecido cantante, hizo una conmovedora publicación y compartió una foto de la familia que tuvo una clase de pintura en la que aprovecharon para dedicarle un mensaje a Legarda.

Familia de Fabio Legarda al cumplirse cuatro años de su muerte. Tomada de Instagram @misslegarda

¿Cómo murió Legarda?

El 7 de febrero de 2019 el cantante se movilizaba en un vehículo particular en El Poblado, sur de Medellín, cuando enseguida de él fleteros abordaron al conductor de otro automóvil para robarlo. Esa persona resultó ser un escolta, quien iba armado y accionó su pistola contra los delincuentes. Una de las balas impactó a Legarda causándole la muerte. La Fiscalía demostró que se trató de un caso fortuito.