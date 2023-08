Asociación de recicladores en Medellín rechazó las denuncias del alcalde por mal manejo de residuos

A través de su cuenta oficial de X, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, compartió un video acompañado de la frase: “Si no te da rabia ver este video no amas a Medellín”. En las imágenes se observa el momento exacto en el que una volqueta arroja escombros en un lugar público que no está destinado para ese objetivo.



Después, en un plano cerrado, se evidencia un grupo de trabajadores de la empresa Asemar, quienes, según la grabación, estaría involucrado en el incidente como presunto autor material. En las imágenes también se evidencia que la volqueta fue inmovilizada por las autoridades y los escombros fueron recogidos por un camión de basura.

Si no te da rabia ver este video no amas a Medellín. pic.twitter.com/vbkflLLFYh — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 28, 2023

Sin embargo, el asunto no terminó allí. Alianza Separa, la organización dedicada a la protección de los derechos constitucionales de los recicladores en Medellín, emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en la cual rechazó la denuncia realizada por el alcalde Daniel Quintero a través de este video.

Según la organización de recicladores, la grabación fue editada “con mala intención” para enfocar el logo de los recicladores de uno de los asociados, involucrándolos con la contravención realizada por el conductor de la volqueta.

“Desde Alianza Separa aclaramos que nuestros recicladores no hicieron parte de dicha acción y que por el contrario fueron ellos quienes llamaron a la policía al percatarse de la situación y facilitaron la labor de las autoridades”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, la organización aseguró que, como empresa, va a emprender acciones legales para limpiar su nombre: “Alianza Separa tomará las medidas jurídicas a las que haya lugar dadas las acusaciones que se hacen desde la Alcaldía de Medellín sin un contexto completo de la situación presentada en cuanto a una mala disposición de residuos por una volqueta en la Autopista Sur”.

“Rechazamos tajantemente que nuestra imagen haya sido utilizada de manera tan irresponsable y ligera por parte del alcalde Daniel Quintero y anunciamos que emprenderemos acciones legales para que se rectifique el daño causado a nuestra imagen y buen nombre”, agregó.