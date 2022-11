Bebé de 10 meses murió en extrañas circunstancias en un hogar de paso de Medellín

Una bebé de 10 meses, identificada como Emily Antonella Moreno, murió en extrañas circunstancias mientras se encontraba bajo el cuidado de un hogar de paso del Bienestar Familiar en Medellín, Antioquia.

Paola Moreno, mamá de la pequeña, aseguró que “a los dos días de estar allá en un hogar de paso mi hija falleció. Me llamaron a decirme que mi hija había muerto por broncoaspiración y esta es la hora que todavía no la he podido ver y no me dan razón de mis otros hijos, ni cómo están, ni me los dejan ver, lo único que hacen es darme excusas y nada más”.

Por su parte, el ICBF informó que la bebé de 10 meses y sus tres hermanos se encontraban en un hogar de paso “al identificar situaciones de negligencia en su entorno familiar por parte de sus cuidadores y exposición a situaciones de violencia física y psicológica”.

“En el caso específico de la bebé fallecida, se identificó vulneración al derecho a la salud, por falta de cuidados especiales de los progenitores e inasistencia a controles médicos necesarios para su etapa de desarrollo”, agregó.

Respecto a la muerte de la menor de edad, indicó que “el 6 de noviembre en la madrugada la cuidadora identifica que la niña parece estar desmayada y, de manera inmediata, la lleva al hospital donde infortunadamente llega sin signos vitales”.

Asimismo, dijo que está a la espera del informe de Medicina Legal para conocer las causas del fallecimiento de la bebé de 10 meses, caso que es investigado por la Fiscalía.

Sus hermanos fueron trasladados a un hogar sustituto.