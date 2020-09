Buses repletos y pasajeros sin tapabocas: el dolor de cabeza en el transporte de Medellín

Una usuaria del transporte público de Medellín denunció en Noticias Caracol que algunos ciudadanos no están usando el tapabocas en los buses integrados del Sistema Metro.

“Terrible porque el distanciamiento no se ve nunca y hace mucho tiempo que los buses viajan repletos. Además, hay personas que en el bus se quitan el tapabocas entonces me parece muy irrespetuoso que haya gente que no se cuide”, narró Sandra Cristina.

Además, las cámaras de Noticias Caracol captaron que los buses están operando a más del 50 % de su capacidad, lo que significa que no se guarda el distanciamiento social.

Esta situación tiene muy preocupados a los habitantes de Medellín, principalmente a aquellos que viajan en el transporte público, quienes temen contagiarse con COVID-19.

Justamente, el martes en la noche se registraron grandes aglomeraciones en el sur del Valle de Aburrá por una falla técnica en el metro. La novedad ocurrió en plena hora pico.

